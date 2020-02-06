وزير التربية يؤكد الالتزام بحق التعليم لجميع الطلبة في الاردن

عمان – اكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي التزام الوزارة، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، بحق جميع الطلبة في المملكة الاردنية الهاشمية بالتعليم.

وقال الدكتور النعيمي اليوم الخميس، إن الوزارة مستمرة بتوفير فرص التعليم المناسبة في المدارس والمراكز التعليمية لجميع الطلبة في المملكة بمن فيهم الطلبة السوريين بفئاتهم المختلفة وممن لا يحملون البطاقات، وفق الطاقة الاستيعابية للمدارس.”بترا”