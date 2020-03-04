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وزير التربية يتابع حادثة الاعتداء على معلم في الزرقاء

منذ 3 ساعات
وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي

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عمان- الغد- تابع وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، حادثة الاعتداء التي تعرض لها اليوم أحد معلمي مدرسة عكرمة الثانوية للبنين التابعة لمديرية تربية الزرقاء الثانية.
واطمأن الدكتور النعيمي، خلال اتصال هاتفي مع مدير التربية والتعليم، على صحة المعلم، الذي نقل إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، مؤكدا رفض الوزارة التام لكل أشكال الاعتداء على الزملاء المعلمين أو التطاول عليهم والإساءة إليه.
وأوعز النعيمي لمدير التربية والتعليم بزيارة المعلم في المستشفى ومتابعة حالته الصحية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من قام بالاعتداء عليه.

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