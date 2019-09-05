وزير التربية يشارك بورشة عمل حول “رأس المال البشري” في البحر الميت

محمود الطراونة

البحر الميت– أكد وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني، ف ي كلمة له خلال مشاركته بورشة عمل حول “رأس المال البشري”، والتي تعقد في منطقة البحر الميت حاليا، أن الاستراتيجية في تنمية الموارد البشرية جاءت لتغيير منظومة المناهج وأعضاء الهئية التدريسية والنهوض بالموارد البشرية.

وأكد المعاني خلال الورشة البدء في إدخال السنة التحضيرية للجامعات، مؤكدا ان المشكلة تكمن في السنة النهائية والتي يتوجب فيها تدريب تطبيقي (عملي) لإطلاق الطالب لسوق العمل.

وقال، إن المشكلة بالمنهاج وليس بالأساتذه، ولا بد بالسنة الأخيرة للجامعة من تدريب الطلبة مع ايجاد شراكة حقيقية بين الجامعات والصناعة والجهات المختصة.

جاءت الورشة على هامش أعمال مؤتمر الأعمال الاقتصادي الثانيوالذي يعقد في البحر الميت والتي نظمتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وشارك فيها كل من: خالد رمضان، مصطفى حمارنة، نهى حماد، إلى جانب المعاني.