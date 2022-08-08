وزير التربية يتوقع نسبة نجاح مرتفعة بالتوجيهي

توقع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس، أن تكون نسبة النجاح في الثانوية العامة للدورة الحالية “مرتفعة”.

وقال عويس في تصريحات له اليوم الإثنين، إن الوزارة تستكمل حالياً إجراءات التدقيق لأوراق الامتحان والنتائج، ومن المتوقع إعلانها في حدود 20 آب المقبل، وفق حديثه لإذاعة الأمن العام.

من ناحية أخرى، قال عويس، إن أي طالب ثانوي يسجل للحصول على شهادة الثانوية العامة التركية بعد أيلول المقبل لن تقبل شهادته، وهذه المدارس غير معترف فيها أردنياً.

وأضاف، أن الطلبة الذين سجلوا سابقاً وحصلوا على شهادات، سيتم اتخاذ إجراءات لمعادلة شهاداتهم.

ولفت إلى أن السنة التحضيرية لطلبة الجامعات، لم يتخذ فيها قرار حتى الآن.-(هلا أخبار)