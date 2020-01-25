وزير التربية يعود طالبة أصيبت إثر سقوط “قصارة سقف” بالمدرسة

عمان – اطمأن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، على صحة إحدى طالبات مدرسة تلة الرمل الأساسية المختلطة بلواء دير علا التي ترقد على سرير الشفاء في مستشفى الايمان الحكومي.

وكانت الطالبة التي تبلغ من العمر 11 عاما أصيبت جراء سقوط جزء من قصارة سقف خارج إحدى الغرف الصفية بالمدرسة صباح اليوم السبت، أدخلت على إثرها إلى المستشفى.

واستمتع الدكتور النعيمي خلال زيارة الطالبة إلى شرح قدمه مدير الإسعاف والطوارئ في المستشفى الدكتور عمر العبداللات والمدير الاداري الدكتور سميح ربيع، حول الوضع الصحي للطالبة والإجراءات الطبية التي خضعت لها، واصفين حالتها بالمستقرة، وهي قيد المراقبة في المستشفى.

وأعرب الدكتور النعيمي عن شكره لكوادر المستشفى وجميع الجهات المعنية التي تعاملت مع الحادثة بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية العالية.

وكان الوزير قد أوعز سابقا لأمين عام الوزارة للشؤون الادارية الدكتورة نجوى قبيلات بزيارة الطالبة، وطلب كذلك من فريق هندسي بالوزارة ومديرية التربية والتعليم للواء دير علا زيارة المدرسة ومعاينتها للحيلولة دون تكرار ما حدث.-(بترا)

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