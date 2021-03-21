وزير التربية يمنح فرصة أخيرة للتسجيل لامتحان التوجيهي

عمان- الغد- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس منح فرصة أخيرة للتسجيل ودفع الرسوم للامتحان العام “التوجيهي” لعام 2021 للطلبة الراغبين في التقدم للامتحان ممن لم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد، وذلك إلكترونيًّا لطلبة 2020 فما دون أو في مديريات التربية والتعليم للطلبة الذين يتقدمون لأول مرة والطلبة الراغبين في تغيير فرعهم التعليمي، بدءًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 24/ 3/ 2021 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 25/ 3/ 2021.

علمًا أن عملية الدفع على الموقع الإلكتروني لا تزال متاحة للطلبة الذين سجلوا على الموقع في فترة التسجيل الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في بيان لها الشهر الماضي عن بدء التسجيل لامتحان الثانوية العامة لعام 2021 يوم الاحد الموافق الثامن والعشرين من شباط وانتهى الموعد المقرر مساء الخميس الماضي الثامن عشر من آذار 2021.

ويشمل التسجيل طلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع المعدل لخطة 2018 فما بعد، والمستنفدين حقَّهم في الأعوام من 2005 حتى 2020 من غير المستكملين في خمسة مباحث فما دون.

ووفق بيان للوزارة فإن الطلبة النظاميين يحصلون على طلبات الاشتراك عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه وعليهم إحضار الوثائق الآتية لإرفاقها بطلب الاشتراك:

1- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.

2- صورتان شخصيتان حديثتان مطابقتان للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.

* علمًا بأن رسوم الاشتراك:

(20) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية،

(50) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.

أما الطلبة غير المستكملين لمتطلَّبات النَّجاح، والطلبة الرَّاغبون في رفع المعدل، والطَّلبة المستنفدون حقهم، سيكون تسجيلهم إلكترونيًا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)،

ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، ودفع الرسوم (خلال فترة التسجيل المعلنة) عن طريق تطبيق إي فواتيركم (eFAWATEERcom) أو الوكلاء المعتمدين، على أن يحضر الطالب صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 عند استلام بطاقة الجلوس الورقية.

وسيحصل طلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2021 على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة ( 2021/2/28 ولغاية 2021/3/18).

وبإمكان الطَّلبة خارج الأردن، بإمكانهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم، ويُطلب من طلبة الدراسة الخاصة الجدد الآتي:

1- الشهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

2- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.

3- صورتان شخصيتان حديثتان مطابقتان للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.

4- رسوم الاشتراك.

وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي:

(20) دينارًا رسم اشتراك للامتحان و(10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة/فصل واحد يرغب المشترك التقدم فيه، و(5) دنانير عن كل ورقة/فصل يرغب المشترك التقدم فيه في المبحث المكون من ورقتين/فصلين.