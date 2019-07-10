وزير التعليم العالي الكويتي: قرار الاعتماد طبق على جامعات في دول كثيرة

عمان- بحث وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني مع نظيره الكويتي الدكتور حامد العازمي قرار هيئة الاعتماد الكويتيّة الذي صدر أخيراً، حول قائمة الجامعات المعتمدة لتدريس الطلبة الكويتيين.

وأكد العازمي في اتصال هاتفي اجراه اليوم الاربعاء مع الدكتور المعاني أنّ القرار تمّ تطبيقه على جامعات في دول عديدة، مثل الولايات المتحدة الأميركيّة وبريطانيا وفرنسا ومصر والدول الخليجيّة وغيرها، وليس على الجامعات الأردنيّة فقط.

وأوضح الوزير الكويتي أنّه تمّ اعتماد 120 جامعة أميركيّة، واستثناء 80 أميركيّة أخرى من قائمة الجامعات المعتمدة لدراسة الطلبة الكويتيين، كما تمّ اعتماد 7 جامعات مصريّة فقط، بالإضافة إلى جامعات بريطانيّة وأخرى فرنسيّة. وبيّن الوزير الكويتي أنّ الهدف من القرار اختيار جامعات لإرسال الطلبة الكويتيين للدراسة فيها.

ولفت إلى أنّ آليّة اختيار هذه الجامعات اعتمدت استخدام نظام التصنيف العالمي (QS) بحيث تمّ أخذ هذا المعيار بطريقتين، تتعلق إحداهما بالجامعات العربيّة، حيث تمّ أخذ الجامعات التي حازت أعلى 50 مرتبة للعام 2019م، عدا جامعة الأميرة سميّة التي أدخلت إلى القائمة كونها كانت ضمن القائمة عام 2018م، وهي قريبة جداً من ترتيب 50.

وفيما يتعلّق بالجامعات الأجنبيّة، أكّد العازمي أنّه تم استخدام نفس الآلية باعتماد ترتيب الجامعات العالمي من (1 – 1000) إذ تمّ توجيه الطلبة لجامعات معروفة فقط.

وأكّد الوزير الكويتي أنّ القرار لا علاقة له بالاعتراف بأهليّة جامعة من عدمه، ولا بأيّ أمر آخر، مشدّداً على أنّ التعليم العالي في الأردن بكلّ مكوّناته يحظى باحترام دولة الكويت، مثمّناً العلاقة القويّة التي تجمع قيادتيّ البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، شكر المعاني نظيره الكويتي على مبادرته بتوضيح الأمر، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون، ومتانة العلاقة بين الجانبين.

وكان السفير الأردني في الكويت صقر أبو شتّال قابل في وقت سابق الوزير الكويتي لبحث الأمر.-(بترا)