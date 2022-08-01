وزير التعليم العالي عويس يلتقي رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة وعمداء شؤون الطلبة لمناقشة مسودة نظام ممارسة الأنشطة الحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والمتعلقة بمؤسسات التعليم العالي، كما نقل للحضور التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في لقائه مؤخراً بوزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الرسمية.

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس بحضور أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، لقاءً مطولاً مع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، حضره عمداء شؤون الطلبة في الجامعات، إضافةً إلى رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من مجلس التعليم العالي، والمكلفة بوضع نظام ممارسة الأنشطة الحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي.

وفي بداية اللقاء

كما ثمن الوزير عويس جهد اللجنة التي قامت بوضع مسودة النظام، والتي شكلها مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور أنيس المنصور رئيس اللجنة القانونية في مجلس التعليم العالي، وضمت في عضويتها عدداً من القانونيين وذوي الاختصاص، إضافةً إلى أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وعضو من الهيئة المستقلة للانتخابات على جهودهم في إنجاز مسودة النظام بوقت قياسي.

وقد قام الوزير عويس خلال اللقاء باستعراض جميع مواد النظام ومناقشتها مع الحضور والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم، وذلك تمهيداً لإقراره من مجلس التعليم العالي ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التعليم العالي كان قد اتخذ في وقت سابق عدد من القرارات التي تهدف إلى تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي حيث شكل المجلس لجنة تضم في عضويتها عدداً من أعضاء هيئة التدريس المعنيين بمساقات العلوم السياسية والتربية الوطنية في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، إضافةً إلى أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وعضو من المركز الوطني لتطوير المناهج، وعضو من الهيئة المستقلة للانتخابات على أن تكون مهمة هذه اللجنة إعداد محتوى جديد يتم إضافته لمادة التربية الوطنية التي يتم تدريسها حالياً في الجامعات والكليات الأردنية، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي القادم 2022/2023، بحيث يتضمن هذا المحتوى مخرجات عملية التحديث السياسي التي تم إقراراها مؤخراً.

كما أقر مجلس التعليم العالي أيضاً خطة متابعة لتنفيذ هذه المخرجات في مؤسسات التعليم العالي للأعوام (2021-2023)، وتم تعميمها على جميع الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، وتضمنت هذه الخطة ضرورة إجراء انتخابات لمجالس الطلبة في الجامعات، وتفعيل الأندية الطلابية، وتنفيذ برامج توعية لمحاربة الفكر المتطرف إضافةً إلى التثقيف السياسي والحزبي، وتطوير المناهج والخطط الدراسية الجامعية، كما تضمنت الخطة ضرورة تفعيل دور صندوق دعم البحث العلمي، ودعم المشاريع الابتكارية، وأخيراً ضرورة تفعيل دور الطالبات في مجالس الطلبة والأندية الطلابية ، والأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.