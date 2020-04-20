وزير التعليم العالي: قرار وقف التعيينات لا يشمل أعضاء هيئة التدريس

تيسير النعيمات

عمان – يستثني قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات في الوظائف العامة حتى نهاية العام الحالي اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الجامعية والكليات المتوسطة بحسب تعميم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق .

وبخصوص تنفيذ أمر الدفاع 9 المتعلق بالاقتطاع من الرواتب بين توق في تعميمه، أن المقصود بالراتب الذي ستقتطع منه الحكومة نسبة معينة دعما لوزارة الصحة؛ هو الراتب الصافي بعد اقتطاعات الضرائب والمساهمة في الضمان، وليس الراتب الأساسي.

ودعا وزير التعليم العالي الجامعات تزويد رئاسة الوزراء بأسماء أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين فيها الذين سبق لهم وقدموا تبرعات، وقيمة المبالغ التي تبرعوا فيها، ليُتخذ قرار بعدم تكرار التبرع في شهر نيسان، مؤكدا على الجامعات عدم خصم التبرع منهم هذا الشهر.

واشار أنه سيتم مخاطبة رئاسة الوزراء لشمول المدرسين والمحاضرين المتفرغين وهيئة الباحثين بالاقتطاعات والتبرعات، موضحا أن بداية التبرع والاقتطاعات اعتبارا من مطلع الشهر الحالي .

كما اشار توق أن على عضو الهيئة التدريسية أو الموظف غير الراغب بالتبرع، إعلام رئاسة الجامعة بذلك خطيا أو إلكترونيا قبل إعداد كشوفات الرواتب.

ونوه أن خصم بدل التنقل يشمل جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين يشملهم قرار وقف العمل، أو الذين يعملون في بيوتهم؛ وذلك لأنهم لا يضطرون للتنقل من وإلى الجامعة، وستصرف فقط للمصرح لهم بالذهاب من وإلى الجامعة.

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