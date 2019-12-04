وزير التعليم العالي يدعو لاستغلال الخبرات لتحسين إيرادات جامعة آل البيت

المفرق – دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق إلى استغلال العقول والخبرات المتميزة الموجودة في جامعة آل البيت للبحث عن أفكار ابداعية جديدة توفر فرصاً للاستثمار تحسن من إيرادات الجامعة.

وقال خلال زيارته للجامعة ولقائه رئيسها وعمداء الكليات إن مجلس الوزراء كان قد أقر مؤخراً قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يشكل فرصة للجامعات على حد سواء لعقد شراكات مع القطاع الخاص، مبينا أهمية زيادة هذا التعاون.

وأشار الوزير إلى أن التطور الذي شهدته جامعة آل البيت في السنوات يتماهى وتطلعات المجتمعات المحلية، حيث كانت الجامعة دائماً موضع اهتمام ملكي لأهمية الرسالة والأهداف التي أنشئت من أجلها، مشدداً على ضرورة أن تستغل الجامعة ذلك في زيادة استقطاب الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعة خاصة طلبة الدول الإسلامية الذين يقبلون على دراسة التخصصات الإسلامية المتميزة في الجامعة.

من جانبه، تحدث رئيس الجامعة الدكتور عدنان العتوم عن الكليات والمعاهد والتخصصات الموجودة في الجامعة في مختلف الدرجات العلمية ودورها في تنمية المجتمع المحلي من خلال عقد الشراكات المختلفة معه، كما تطرق إلى الخطط والتطلعات المستقبلية للجامعة ومنها استحداث كلية للطب، وتخصصين هما التسويق الرقمي وحماية الأنظمة. وتطرق إلى التحديات التي تواجه الجامعة والمتمثلة بتضخم المديونية والعجز المالي الذي يعرقل برامج التطوير في الجامعة.

وشارك الحضور من العمداء ومدراء الدوائر والوحدات في الجامعة، في النقاش وطرح الأفكار وتبادل وجهات النظر.

وفي نهاية الزيارة، قام الوزير توق يرافقه رئيس الجامعة بتفقد عدد من الكليات، والاطلاع على التجهيزات المتطورة الموجودة.- (بترا)