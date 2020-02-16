وزير التعليم العالي يزور طلاب الهاشمية المصابين بحادث سير

عمان- الغد- قام اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق بزيارة طلبة الجامعة الهاشمية الذي يرقدون على سرير الشفاء في مستشفى الزرقاء الحكومي نتيجة إصابتهم في حادث انقلاب باص على طريق اوتوستراد الزرقاء المفرق، والذي وقع صباح اليوم الأحد حيث إطمئن على الطلبة المصابين والإجراءات التي تمت لمعالجتهم.

وقد رافق الدكتور توق في زيارته رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبدالحق ونائب رئيس الجامعة الدكتور كايد أبوصفية وعميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور صادق الشديفات حيث وجه الدكتور توق رئيس الجامعة بضرورة متابعة أوضاع الطلبة المصابين، وتقديم كل ما يمكن للطلبة وذويهم لمساعدتهم على تجاوز آثار هذا الحادث المؤسف خاصة ما يتعلق باستكمال دراستهم في الفصل الحالي.

كما ثمن الدكتور توق جهود الأجهزة الأمنية من مرتبات الأمن العام والدفاع المدني على جهودهم الجبارة واستجابتهم السريعة في التعامل مع الحادث والقيام بالاسعافات الأولية، ونقل المصابين من مكان وقوع الحادث إلى المستشفى، كما ثمن أيضاً جهود مدير مستشفى الزرقاء الحكومي والطاقم الطبي والإداري، والتي كان لها الأثر الأكبر في التخفيف على الطلبة المصابين، كما تضرع الوزير توق لله تعالى أن يشمل الطالبة في الجامعة الهاشمية التي توفيت خلال الحادث بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.