وزير التعليم العالي يطمئن الطلبة الأردنيين الدارسين بالخارج

عمان-الغد- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق ،اليوم الجمعة، أن جل اهتمام وزارة التعليم العالي ينصب حاليا على سلامة الطلبة الأردنيين الدارسين في الداخل والخارج مؤكدا بأن الوزارة ستتعامل بكل إيجابية ومرونة فيما يتعلق بشرط الإقامة الذي ينص عليه نظام معادلة الشهادات غير الأردنية.

وأضاف توق بأن الظروف العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وما تبع ذلك من قرار الحكومة الأردنية بوقف رحلات الطيران مع عدد من الدول يستلزم أن يكون هناك مرونه في اعتماد مدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا داعيا الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج خاصة جمهورية مصر الشقيقة بأن يتخذوا الإجراءات اللازمة لسلامتهم دون أن يكون الاخلال بمدة الإقامة عائقا أمام تنفيذ ذلك.

كما أكد الوزير توق أن تحديد مدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا الدارسين في الخارج تم بناء على دراسات متعمقة من ذوي الاختصاص وبما يضمن جودة مخرجات التعليم العالي وأن الظروف الحالية تستدعي أن تركز الوزارة جهودها بالدرجة الأولى على صحة وسلامة الطلبة الأردنيين الدارسين في الداخل والخارج.