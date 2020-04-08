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وزير التعليم العالي يطمئن الطلبة بشأن قرارات سيعلن عنها

منذ ساعتين
وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق - (أرشيفية)

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عمان- الغد- قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق اليوم الأربعاء، إنه يطمئن جميع طلبة الجامعات الأردنية إلى أن أي قرار سيتخذ من قبل مجلس التعليم العالي سيكون نتيجة نقاش عميق وتشاور مستمر بين أعضاء مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

وأضاف أنه سيأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطالب بما لا يضر بوضعه الأكاديمي ومستقبله الجامعي، وفي هذا الصدد تم عقد اجتماع لمجلس التعليم العالي صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 7 / 4 / 2020 .

كما تم عقد إجتماع آخر مع كافة رؤساء الجامعات الحكومية إضافةً إلى رؤساء جامعتي الأميرة سمية، والعلوم الإسلامية العالمية صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 / 4/ 2020، وسيعقد يوم غد الخميس الموافق 9/ 4/ 2020 اجتماع آخر مع رؤساء الجامعات الخاصة، وذلك للوصول إلى توافق كامل بين كافة هذه الجهات فيما يتعلق بإمتحانات الفصل الدراسي الثاني، وطريقة إحتساب العلامات، والمعدل التراكمي. علماً بأن هذا الأمر يُبحث كذلك في أعلى المستويات الرسمية.

وعلى ضوء ذلك فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترجو من الطلبة الكرام وأهاليهم عدم الانسياق لأي شائعات أو تكهنات أو طروحات أو تصورات تطرح هنا وهناك خارج سياق القرارات الأكاديمية التي تُدرس بعناية وتشاركية كاملة مع كافة الأطراف، لما فيه مصلحة الوطن العليا ومصلحة طلابنا الأعزاء.

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