وزير التعليم العالي يكرم اثنين من الأردنيين الحاصلين على جوائز عربية أو عالمية

عمان-الغد- كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق كلاً من الدكتور شاهر المومني، والدكتور مراد الضامن، وذلك خلال استقباله لهما في مكتبه في حرم الوزارة.

ويأتي هذا التكريم تنفيذاً للتطلعات الملكية السامية في دعم المبدعين الأردنيين وتحفيزهم لتحقيق مزيد من العطاء والتقدم حيث حصل مؤخراً الدكتور شاهر المومني على جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب بالدورة (37) لعام (2019)، وجاء فوز المومني بجائزة العلوم الأساسية “النمذجة الرياضية” حيث تعتبر الطرق التي استخدمها في النمذجة الرياضية الأفضل والأكثر كفاءةً على المستوى العالمي بحسب المؤسسات العلمية العالمية، وكذلك فقد حققت الأبحاث التي قدمها للجائزة أرقاماً قياسية عالية في عدد الاستشهادات بها، بالإضافة إلى أن المومني يعد من الباحثين العالميين في مجال التفاضل والتكامل الكسري لعقدين من الزمن.

كما منحت أكاديمية العلوم العالمية (تواس) (TWAS) الدكتور مراد الضامن جائزة “تطوير المواد التعليمية العلمية” على مستوى العالم العربي لعام (2019)، حيث كان حصوله على هذه الجائزة بسبب الانجازات التي حققها في مجال البحث والتطوير العلمي النوعي في تعليم العلوم بالمنطقة العربية، علماً بأن الدكتور الضامن حصل على جائزة الباحث المميز في الجامعة الأردنية عام (2011) حيث نشر ما يزيد عن (50) بحثاً في مجلات عالمية ذات معامل تأثير عالي، وتم الاستشهاد بأبحاثه بشكل ملحوظ على مستوى تخصص الكيمياء بالنسبة للأردن.

بدوره ثمن الوزير توق الانجازات التي حققها الدكتور المومني والدكتور الضامن مسجلاً فخره واعتزازه بجميع الكفاءات الأردنية سواءً من أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة والذين يحصلون على جوائز عربية أو عالمية أو يحققون مراكز متقدمة في مسابقات إقليمية أو دولية متمنياً لهم جميعاً مزيداً من التقدم والرقي في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.