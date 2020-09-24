وزير التعليم العالي يلتقي السفيرة البريطانية في عمان

عمان- الغد- إلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق في مكتبه في حرم الوزارة سعادة بريجيت بريند سفيرة المملكة المتحدة في عمان، والوفد المرافق لها، وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين، كما استعرض الدكتور توق الإجراءات التي نفذتها الوزارة خاصة، والأجهزة المختلفة في الحكومة الأردنية عامة في ظل جائحة كورونا، والتي هدفت إلى استمرار وتسهيل دراسة الطلبة وخاصةً الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية، إضافةً إلى الجهود المبذولة لمأسسة عملية التعليم الإلكتروني (التعلم عن بعد) مشيراً في هذا الصدد إلى إجراء الامتحانات في الفصل الصيفي إلكترونياً (عن بعد)، وتمكن غالبية الطلبة من أدائها بنجاح، كما تطرق الوزير توق إلى النهج التشاركي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الجامعات الأردنية، والذي تمثل في عقد العديد من الاجتماعات بهدف التشاور معهم في جميع القرارات التي تم اتخاذها، كما استعرض أيضاً قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء ثلاث جامعات طبية خاصة بالشراكة مع جامعات عالمية وفقاً لشروط مشددة تضمن المحافظة على جودة وسمعة مخرجات قطاع التعليم العالي الأردني.

وقد دعا الوزير توق سعادة السفيرة البريطانية للعمل على زيادة أعداد الطلبة البريطانيين الدارسين في الجامعات الأردنية ، كما استعرض أيضاً الجهود المبذولة في مجال تطوير الموارد البشرية داعياً إلى إمكانية مساهمة الجانب البريطاني ومن خلال المجلس الثقافي البريطاني في عقد دورات لتطوير وتنمية مهارات الموظفين في اللغة الإنجليزية.

وفي ختام اللقاء قدمت سعادة السفيرة البريطانية الشكر للوزير توق على الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وخصوصاً في مجال التعليم العالي، وقد حضر اللقاء كل من : أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ومدير مديرية البعثات في الوزارة السيد أحمد القضاة.