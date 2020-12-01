وزير التنمية: أداء صندوق المعونة نموذج يحتذى به

عمان- اشاد وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية، أيمن المفلح، بالاداء الرفيع للصندوق، معتبره نموذجا يحتذى ويتوجب تعميمه على كافة الادارات والبرامج العاملة في المؤسسات التابعة للوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ان المفلح وجه رسالة اعتزاز وتقدير الى مدير عام الصندوق بمناسبة فوزه بجائزة افضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع – مشروع برنامج الدعم التكميلي – ضمن جوائز التميز الحكومي العربي التي عقدت دورتها في الامارات.

وأكد المفلح ان الانجاز الكبير يعبر عن مقدار العمل والتفاني لأجل رفعة الاردن، داعيًا للبناء على هذه النجاحات واستثمار هذه القدرات لبناء مسيرة التقدم والنجاح التي أسس لها.

كما دعا العاملين في الصندوق الى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعمل العام وتقديم افضل خدمة للمواطنين.

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي، الأولى من نوعها، والأكبر على مستوى الوطن العربي في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي.

وتم إطلاق الجائزة تحت مظلة جامعة الدول العربية، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وشملت 15 فئة، نافست فيها 5000 مشاركة، وأكثر من 1500 طلب ترشح.-(بترا)

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