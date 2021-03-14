وزير التنمية الاجتماعية : زيادة إجراءات الحماية والوقاية داخل الدور الإيوائية الحكومية والخاصة

عمان – أصدر وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح اليوم الأحد، تعميما إلى كافة مديريات الوزارة خاصة التي تشرف على الدور الإيوائية التابعة للوزارة وفي القطاع الخاص، بمختلف مهامها إلى العمل على زيادة اجراءات الحماية والوقاية داخل هذه الدور ، حيث كلف المدراء المعنيون بمتابعة والإشراف على تنفيذها حسب الأصول وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وتشمل هذه الإجراءات مراجعة قواعد الصحة والسلامة العامة المتعلقة بالنظافة الشخصية ونظافة الملابس والأغطية والأسرة وتعقيمها بشكل دوري ومستمر وكلما اقتضت الحاجة واخذ العلامات الحيوية للمنتفعين ،والتأكيد على الطهاة في تلك الدور بمراعاة قواعد الصحة والسلامة العامة أثناء أعداد وتحضير وجبات الطعام وفي طريقة حفظ المواد الغذائية وتعقيم كافة الأدوات المستعملة إضافة الى وضع مواد التعقيم في كافة أنحاء الدور والمراكز .

كما شدد تعميم الوزير على التأكد من جاهزية جميع الاجهزة الخاصة بانظمة الحريق وجاهزية انظمة الكاميرات داخل المراكز والدور والتأكد من تعقيم خزانات المياه دوريا وصلاحية مياه الشرب الخاصة بالمنتفعين .

كما اشار التعميم الى الالتزام بتعليمات ضبط العدوى والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة مع التأكيد على الالتزام بجميع الاجراءات والتعاميم السابقة المتعلقة بسلامة وصحة المنتفعين.