وزير التنمية يطلق خدمات عيادة أسنان متكاملة للأيتام

عمان-الغد- مندوبًا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أطلق وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، خدمات عيادة أسنان متكاملة في مؤسسة الحسين الاجتماعية لرعاية الأيتام.

وجاءت أعمال إعادة تأهيل العيادة، إهداءً من سمو ولي العهد للأطفال الأيتام المقيمين في دور الرعاية بمناسبة يوم اليتيم العالمي، الذي تحتفل به العديد من الدول في الجمعة الأولى من شهر نيسان سنوياً، بهدف تكثيف الجهود المخصصة لرعاية الأيتام. وتشمل أعمال التأهيل، صيانة العيادة، وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة لعيادات الأسنان، ضمن أعلى المواصفات الفنية، إضافة إلى تجديد الأثاث. وستقدم العيادة خدماتها لجميع الأطفال في دور رعاية الأيتام الحكومية والتطوعية، البالغ عددهم 1200 طفل في 20 مركز رعاية بكافة محافظات المملكة، وبإشراف طبيب أسنان أطفال، من كوادر الخدمات الطبية الملكية. واكد الوزير المفلح خلال الافتتاح، اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدائم بدعم الأطفال الأيتام وتأمين احتياجاتهم، انسجاماً مع الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز وتمكين جميع فئات المجتمع الأردني.