وزير الثقافة والشباب يرعى إفتتاح”سلة” سيدات غرب آسيا

عمان– أفتتحت منافسات بطولة غرب آسيا للسيدات لكرة السلة، برعاية وزير الثقافة والشباب محمد أبورمان، وحضور رئيس اتحاد اللعبة محمد عليان، والامين العام للاتحاد نبيل أبوعطا، وجمع غفير من محبي جماهير كرة السلة، وذلك في صالة النادي الأرثوذكسي مساء اليوم، والتي تسمر منافسات حتى السادس والعشرين من آب(أغسطس) الحالي، بمشاركة منتخبات الأردن-المنظم-، سوريا، لبنان وإيران.

بساطة وأناقة

وحفل حفل الإفتتاح الذي أدار فعالياته الزميل هيثم بارودي، بالبساطة والأنقاة، وسط كلمات الحفاوة بالدول المشاركة في طابور عرض الفرق المشاركة، وتحدث رئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان مثنيا على جهود أسرة اتحاد اللعبة وعملها بروح الفريق لانجاج هذه الاستضافة، مثمنا دعم وزير الثقافة والشباب محمد أبورمان لنشاطات الاتحاد ورعايته إفتتاح هذه البطولة، مقدرا دور النادي الأرثوذكسي في استضافته مباريات البطولة، مشيرا الى اهمية اعادتها الى عمان بعد غياب، معلنا إفتتاح المنافسات:” بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح البطولة”.

وشاركه الحديث الأمن العام للاتحاد نبيل أبوعطا الذي رحب بالضيوف في أرض صقور الأردن والنشامى والنشميات، مؤكدا الى اهمية اقامة البطولة في عمان، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة، في الوقت الذي القت فيه قائدة المنتخب الوطني روبي حبش قسم البطولة مؤكدة على لغة التنافس الشريف في مباريات البطولة.

سورية 56 الأردن 45

جاءت مجريات الربع الأول قوية بين المنتخبين، وتبخترت النقاط بين أيداي اللاعباتن معلنا التعادل المتكرر حتى النقطة 6-6، التي حركتها ثلاثية عنود العاصي حتى 9-6، والتزم المنتخبان بدفاع المنطقة الى حد كبير، وبرعت رشا عبدو، عنود العاصي، روبي حبش في إدارة الألعاب الدائرة، وتبادل صناعة الألعاب والاختراق وتقديم المساعدات الى مايا الحن وزارا النجار تحت السلة لمنتخبنا، واجهه اسلوب مشابه للمنتخب السوري من قبل مريم ديجانجي، وسلاف الخليل حول الدائرة، ومحاولات التسجيل لثنائي الارتكاز كارولينا أبولطفي وورشا سكران، واللواتي منعنهن حضور الحن والنجار تحت السلة، وجدد مدرب المنتخب حيوية خطوطه بورقتي لانا سونا ويارا حمادة، إلا ان الربع الاول انتهى بالتعادل 9-9.

وجرى حوار السرعة بالاتداد في لمحات لم تخلو من الإثارة،والذي برعت فيه لانا سونا ويارا حمادة وحبش، ليتقدم المنتخب 14-11، إلا أن اختراقات نورة بشارة، ومريم ديجانجي ولم كارولينا أبو لطفي اعادت التقدم السوري 17-14، وارتفعت حدة حوار الاثارة بجهود زارا النجار ويارا حمادة وحبش ليفرض المنتخب الوطني التعادل 17-17، قبل أن تتقدم سيدرا سليمان 19-17، وردت ليليانا ابو جبارة متقدمة للأردن 20-19، إلا ان رشا سكران عادت وتقمت للمنتخب السوري 21-20، وتألقت لاعبة منتخبنا زارا النجار باللم والتسجيل، الا ليانا غنوم انهت الربع الثاني، والشوط الأول بتقدم المنتخب السوري بثلاثيتها 27-23.

وغير منتخبنا الوطني من شكله في الربع الثالث، وبدت جوانا حداد، وربي حبش ووعنود العاصي اكثر حيوية، وبرعت مايا الحن وزارا النجار تحت السلة، وسجلتا الحن وحبش ثلاثيتين متتاليتين، أوقفن تقدم رشا سكران وكارولينا طفي ولينا غنوام ونورة بشارة، وقلصن النتيجة الى 34-36، ألا أن نورة بشارة ردت بثلاثية وولينا غنوم بثنائية، وسعن الفارق الى 41-34، لينتهي الربع الثالث لصاح سوريا 43-36.

ونشطت ليليانا أبوجبارة ورشا عبود بمساعدات روبي حبش في الربع الرابع، وسجلن تباعا، ألا ان المنتخب السوري الذي أتقن دفاع المنطقة، وبرعت نورة بشرى بثلاثياتها، أبقت التقدم رهن المنتخب السوري، وسط هبة أردنية لتقليص النتيجة بإختراقات رشا عبده ويارا حمادة، اللتان نجحتا بالتسجيل تباعا وتقليص النتيجة عند 46-42، إلا أن ثلاثيتي لينا غنوم وكارولينا ابولطفي وسعتا التقدم السوري، وردت زارا النجار لمنتخبنا، الا أن المنتخب السوري أتقن الدفاع والارتداد السريع والتسجيل، مستغلا أخطاء لاعبات منتخبنا، ليهي الشوط الرابع والمباراة 56-45.

وسبق مباراة منتخبنا، فوز مستحق للمنتخب اللبناني على نظيره الإيراني بنتيجة 88-75، والشوط الأول بواقع 42-29، فيما تتجدد المنافسة في صالة النادي الأرثوذكسي غدا، عندما يلتقي المنتخبان اللبناني والسوري عند الساعة الخامسة، ويتبعه لقاء منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني عند الساعة السابعة في ذات القاعة.