وزير الثقافة يؤكد أهمية القيم التي تضمنتها مشاركات مسابقة موهبتي من بيتي

عمان- أكد وزير الثقافة، الدكتور باسم الطويسي، أهمية القيم المجتمعية التي تضمنتها بعض المشاركات في مسابقة “موهبتي من بيتي” من قبل الأطفال والشباب والتي كانت مواكبة لهذه الأزمة، وتعكس حجم الوعي الذي تشكل لديهم خلال فترة التباعد الاجتماعي، والالتزام الطوعي في المنازل.

وقال الطويسي، خلال مداخلة له مع برنامج (نقطة حوار) على قناة بي بي سي، أمس الأربعاء، إن مسابقة “موهبتي من بيتي” هي واحدة من برامج وأنشطة الوزارة ضمن البرنامج الكبير الذي أطلقته للتكيف الثقافي مع وباء كورونا.

وأضاف أن هذه المبادرة تستهدف الأطفال من سن 10 – 15 سنة، والشباب من سن 16 – 25 سنة، وتم تصميم المسابقة بحيث تستجيب لعدد من الأهداف، اهمها: الاستثمار الأمثل لأوقات الأطفال والشباب، ونشر حالة ثقافية اجتماعية تتكيف إيجابيا مع الوضع الراهن داخل الأسرة الأردنية، ومساعدة الآباء والأمهات على اكتشاف مواهب الأطفال والشباب في هذه الظروف. واشاد الدكتور الطويسي بجهود الأسرة الأردنية في التفاعل مع هذه المسابقة التي شهدت تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين على مواقع التواصل الاجتماعي في حقولها المختلفة، وهي: النصوص الأدبية “الشعر، القصة القصيرة ، اليوميات”، وحقول الرسم، والتصميم، والكاريكاتير والتصوير، والفيلم القصير أو الفيديو المنزلي، والغناء، والموسيقى، والتمثيل والستاند أب كوميدي.

وتستقبل الوزارة أعمال المشاركين حتى 18 من شهر نيسان الحالي، ومن المقرر أن تعلن نتائج الأسبوع الثالث، الأحد المقبل على شاشة التلفزيون الأردني.

بترا