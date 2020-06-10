وزير الثقافة يدعو جمعية المكتبات للمشاركة في البرنامج الوطني للقراءة

عمان- دعا وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية، للمشاركة في الإطار الوطني الاستراتيجي حول البرنامج الوطني للقراءة، الذي وصفه بأنه “مسألة مجتمعية”،، معلنا نية الوزارة إطلاق مسابقة القراءة بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.

وعبر الطويسي، عن اعتزازه بمسيرة جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية، التي وصفها بـ”العريقة”، واستطاعت المحافظة على دورها واستمرارها في خدمة المجتمع منذ سبعة عقود، وتعد أقدم جمعية ثقافية أردنية.

ودعا الجمعية خلال، لقائه اليوم رئيسها وأعضاء إدارتها، للمشاركة ضمن البرنامج الوطني للاحتفال بمئوية الدولة، من خلال تطوير مقترحات وبرامج من منظور الجمعية لإثراء هذه الذكرى.

وأشار الطويسي إلى ضرورة تطوير الشراكة بصورة أكثر تقدما وفاعلية للوصول إلى شراكة حقيقية من شأنها أن توفر مساحة مشتركة بين الجسد الرسمي والأهلي لبناء الحالة الثقافية.

وتحدث رئيس الجمعية الدكتور نجيب الشربجي في اللقاء، الذي حضره مدير الهيئات الثقافية بالوزارة الدكتور غسان طنش، عن برامج الجمعية وآفاق عملها، مركزا على أهمية المعلومة في المرحلة الراهنة، وتحديد مساهمة الجمعية وخبرتها في مقاومة وباء كورونا المستجد.

وأشار الدكتور الشربجي إلى نية الجمعية عقد مؤتمرها المحلي السنوي في تشرين الأول المقبل بعنوان “تعليم علم المكتبات في الجامعات الأردنية” والمؤتمر الدولي الثالث في كانون الأول المقبل، مبينا جاهزية الجمعية لعقد المؤتمرات عن بعد إذا تطلبت ذلك مقتضيات التباعد الاجتماعي. يشار إلى أن الجمعية تعد من أقدم الهيئات الثقافية، التي ما تزال مستمرة ومتواصلة منذ العام 1963، وينتسب لها ما يزيد عن 300 عضو، وتعنى بتطوير عمل قطاع المكتبيين والمكتبات والمعلومات، وتصدر مجلة دورية تهتم بعلم المكتبات والمعلومات.

بترا