وزير الثقافة يلتقي رئيس وأعضاء اتحاد الكتاب والأدباء

عمان-الغد- اكد وزير الثقافة علي العايد خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين،

أهمية دور المؤسسات والهيئات الثقافية في إغناء الاحتفالية بعدد من المفردات الوطنية التي تشكل الوجدان والعقيدة الأردنية. ودعا الوزير خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة هزاع البراري، إلى الاهتمام بالجوانب التي تتصل بالثقافة بأبعادها المختلفة، لافتا إلى أن ما نقدمه ينعكس على المصلحة الوطنية والاجتماعية، وأن المئوية بإنجازاتها ومراكمتها التي قدمها الهاشميون والأدباء والأجداد تحفز الكتاب والفنانين والمؤسسات على تغطية الكثير من جوانب الإبداع وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية وقضايا المرأة وفنون الرواية وتاريخ الثقافة.

وأشار العايد إلى أن الوزارة تعمل بالمشاركة وروح الفريق مع الفاعلين في المشهد الثقافي جميعا، معربا عن تطلعه لمشروع ثقافي أردني يوثق الرواية والسردية في المئة المقبلة، مستدركا أن دور الوزارة يقوم على تسهيل عملية الإبداع الذي يشكل تراثنا وفكرنا، وهي مسؤولية وطنية نتعاون معًا ليكون لها الأثر في وجدان المجتمع.

من جهته، قدم رئيس الاتحاد، عليان العدوان، نبذة عن تأسيس الاتحاد ومنتسبيه ونشاطاته وبرامجه، ملقيا الضوء على جملة من النشاطات والبرامج التي تتصل بالمئوية.