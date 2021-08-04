وزير الثقافة ينعى الأديب عيسى الجراجرة

عمان- نعى وزير الثقافة علي العايد، الأديب والكاتب وعضو رابطة الكتاب الأردنيين عيسى الجراجرة الضمور، الذي انتقل إلى رحمته تعالى عن عمر ناهز 70 عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء الأدبي في مجال الكتابة والتأليف.

واستذكر العايد في بيان صحفي، أمس جهود الراحل كرائد من رواد الحركة الثقافية والفكرية الأردنية، ومساهمته الفاعلة بإثراء المخزون الأدبي الأردني، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. والجراجرة من مواليد الكرك 1947، حاصل على ليسانس في الآداب 1971، وماجستير مع مرتبة الشرف الأولى في التربية وعلم النفس من الجامعة الأردنية 1981، وعمل مستشاراً لوزير الثقافة والإعلام، وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين منذ تأسيسها.

وألف الجراجرة سبعة وعشرين كتاباً، منها: العصفور يحاول منع انطباق السماء على الأرض (قصص للأطفال)، عشق حتى الموت، هنيئاً للحسين العظيم، ريادة الإسلام في حقوق الأطفال في الرعاية والتربية، يد واحدة لا تصفق (مجموعة قصصية للكبار والصغار)، الحسين في عيون رؤساء العالم وزعمائه (رواية سياسية)، ومعجم تهذيب أضداد ابن الأنباري.- (بترا)