وزير الثقافة ينعى الإعلامي والناقد السينمائي محمود الزواوي

عمان- الغد- نعى وزير الثقافة علي العايد، الإعلامي والناقد السينمائي محمود الزواوي، مؤكدا أن خسارة قامة كبيرة بحجم الراحل، تعد خسارة للساحة الثقافية نظرا لما قدمه من مؤلفات وإصدارات أرخت للسينما العالميّة، وأسهمت في تنشيط الثقافة السينمائيّة في المجتمع المحلي.

وقال العايد في بيان اليوم الاربعاء، إن وزارة الثقافة لتفتقد اليوم باحثاً أغنى المكتبة السينمائيّة والصحافة الثقافيّة بدراساته النقديّة القيّمة ومؤلفاته التي طبعت الوزارة عدداً منها وساعدت في نشرها تقديراً لمشوار الكاتب الحافل بالعطاء.

يشار إلى أنّ الزواوي كتب نصوصاً وترجم لأكثر من ألف فيلم تسجيلي قصير، وصدر له 13 كتاباً عن السينما الأميركية، من أبرزها: “روائع السينما: أفضل 100 فيلم أميركي”، “سينما هوليوود: تشريح الأسطورة”، “مفارقات هوليوودية”، فضلاً عن الكثير من المقالات المنتظمة عن السينما الأميركية في عدد من الصحف والمجلات الثقافية العربية. وشملت تغطياته الصحفية العديد من المؤتمرات والفعاليات ومهرجانات السينما العربيّة والعالمية، وهو حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة جورج واشنطن والدراسات العليا بجامعة ماريلاند الأميركية.

والتحق بالعمل في إذاعة صوت أميركا بواشنطن في العام 1972، وتدرج في السلم الوظيفي وأصبح مديراً للقسم العربي في الإذاعة بواشنطن (1987 – 1994)، ثم تولى منصب مدير مكتب ومراسل صوت أميركا في الشرق الأوسط ثم مراسل راديو سوا بعمان.

وقدم الراحل الكثير من الدورات التدريبية عن الأخبار والمقابلات والتحقيقات الصحفية في واشنطن والعديد من الدول العربيّة، كما حاضر عن حرية الصحافة والإعلام العربي والإعلام الأميركي والسينما الأميركية.