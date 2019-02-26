وزير الثقافة ينعى الكاتب والأديب صالح عربيات



عمان – نعى وزير الثقافة ووزير الشباب د.محمد ابو رمان الكاتب والأديب صالح عربيات والذي جسد من خلال كلماته نموذجا للكاتب الساخر الملتزم بقضايا وطنه.

وقال ابو رمان إننا فجعنا اليوم بوفاة الصديق العزيز والأديب الخلوق صالح عربيات، وهو من الصف الأول من الكتاب الساخرين، حيث تميز بالتزامه الأخلاقي والمهني ونبل شخصيته وصراحته وصدقه.

وامتاز الكاتب عربيات بسخريته اللاذعة مع قدرته على الإمساك بالثوابت المهنية والأخلاقية، فقدم نموذجا مهما بين كتاب الأعمدة في الصحف اليومية والمواقع الإخبارية، وشكل حالة لافتة بإبداعه وتميزه في طرح القضايا الوطنية وتقديمها بصورة ساخرة.

وكان قد شكل هويته الخاصة في التناول والطرح وبقي منحازا لهموم الوطن والمواطنين ومعبرا عن آمال الناس وأوجاعهم ومقدما الحقيقية بكل سخرية لتكون شاهدا على إبداعه وقدرته على خلق الابتسامة من خلال الألم، وقدم ابو رمان تعازيه لأسرة الكاتب ولزملائه الكتاب والصحفيين ومحبيه .