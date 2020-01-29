وزير الحرب الإسرائيلي: لن نعترف بالدولة الفلسطينية أو نعطي الفلسطينيين سنتمترا واحدا

القدس المحتلة – قال وزير الحرب الإسرائيلي ورئيس تحالف اليمين المتطرف، نفتالي بينت، في مؤتمر معهد بحوث الأمن القومي، الذي عقد اليوم الأربعاء، إن الحكومة الاسرائيلية لن تعترف بالدولة الفلسطينية بأية حال من الأحوال، ولن نسمح لإسرائيل بأن تسلم سنتيمترا واحدا للفلسطينيين.

وبين أنه تلقى تعليمات بتشكيل فريق خاص تتمثل مهمته في تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

وأضاف أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط فتحت مجالا لتطبيق السيادة الإسرائيلية على نحو ثلث الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن “فريق عمل خاص سوف يبدأ على الفور، وسيضم جميع مقرات الجيش الإسرائيلي، والإدارة المدنية في وزارة القوى العاملة، والمكاتب الحكومية المختلفة. وسيتعين عليهم قريبا تقديم الخدمات لنصف مليون إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية”.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، دعا بينت إلى عدم تفويت فرصة فرض القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن.

وتابع “إذا تأخرنا أو قللنا من شأن فرض السيادة، ستصبح فرصة القرن خسارة القرن”، معتبرا أن ذلك “فرصة لتحديد غور الأردن كحدود إسرائيل الشرقية، ولتحديد مساحة أرضنا، ولترسيخ أمننا للأجيال القادمة”.-(بترا)