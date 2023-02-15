وزير الخارجية: الأردن مستمر في تقديم المساعدات الإغاثية للاشقاء في تركيا

انقرة -عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عن تعازي وتضامن الأردن مع الأشقاء في تركيا بعد الزلزال الذي ضرب بلادهم اخيرا .

وقال خلال لقائه نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو في انقرة اليوم الأربعاء: إننا نقف مع أشقائنا بكامل امكانياتنا واننا بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني سنقدم كل أشكال الدعم لإشقائنا في هذه الظروف الصعبة حتى يتم تجاوز تبعات هذه المحنة .

وأكد الصفدي استمرار الأردن في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية مشيرا إلى انه تم الانتهاء من بناء المستشفى الميداني العسكري الأردني لتقديم كل أشكال الدعم الصحي والطبي للاشقاء في تركيا .

وقال في تصريحات صحافية مشتركة إن هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لإشقائنا لان المصاب واحد، مشيرا إلى العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين.

وعبر عن تقديره لجهود السلطات التركية لما ابدته من تعاون كبير في البحث عن أردنيين مفقودين في عمارة انهدمت في منطقه انطاكيا مؤكدا أن الشقيقة تركيا ستنهض وتعيد البناء باسرع وقت ممكن إن شاء الله.

من جانبه عبر وزير الخارجية التركي عن تقديره لوقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جانب تركيا في هذه المحنة، مشيرا إلى اتصال جلالته الهاتفي مع الرئيس التركي والذي قدم خلاله التعازي والدعم لتركيا وعبر عن تضامن ودعم الأردن لبلاده .

وقال إن الأردن ومنذ اليوم الأول للزلزال على تواصل تام مع الجانب التركي وبعث فريق بحث وإنفاد يتألف من 75 شخصا وفريق طبي يضم 30 شخصا واكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية إضافة إلى المستشفى الميداني الأردني .

واضاف أوغلو : سنواصل البحث عن الأردنيين المفقودين في العمارة التي انهدمت بفعل الزلزال .

وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة ناقشت تداعيات الزلزال والعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.-(بترا)