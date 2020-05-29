وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر في ذمة الله

عمان – الغد – انتقل الى رحمته تعالى، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر عن عمر يناهز 88 عاما.

وأبو جابر من مواليد عمان في عام 1932.

ويحمل أبو جابر درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، والدكتوراه من جامعة سيراكيوز في أميركا (دراسات في العلوم الشرقية).

وكان شغل منصب وزير الخارجية في العامين 1991 و1993، وكذلك منصب وزير الاقتصاد الوطني في العام 1973. وهو عمل استاذ في عدة جامعات عالمية مرموقة منها جامعة سيراكيوز، وجامعة تنيسي الاميركية، وجامعة سميث الأميركية، وكذلك في الجامعة الأردنية