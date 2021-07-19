وزير الخارجية الإسرائيلي: أوضحنا للأردن أنه لا تغيير بالوضع الراهن بالحرم القدسي

القدس المحتلة- قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الإثنين، إنه لا يوجد تغيير في الوضع الراهن بالحرم القدسي وأن من حق اليهود زيارته فقط وليس العبادة فيه المقصورة على المسلمين.

جاء ذلك في تصريحات خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه “هناك مستقبل” نقلتها قناة “كان” الرسمية، وذلك على خلفية بيان أصدره الأحد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أثار انتقادات واسعة.

وقال لابيد في تصريحاته: “أجرينا اتصالات بالأردنيين وأوضحنا أنه لا يوجد تغيير في الوضع الراهن بالحرم القدسي”.

وأضاف “أي أن الحديث يدور عن حرية زيارة وليس حرية عبادة بالنسبة لليهود (في الحرم القدسي الشريف)، بينما للمسلمين حرية العبادة”.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء بينيت إن الكلمات التي وردت في بيانه أمس لم يتم اختيارها بالشكل الصحيح، وأظهرت كأن هناك نية لتغيير الوضع الراهن.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن المصادر التي لم تسمها أن الوضع الراهن في المسجد الأقصى لن يتغير ولن يكون من حق اليهود التمتع بحرية العبادة فيه. – وكالات