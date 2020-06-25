وزير الخارجية الإسرائيلي يعارض خطة ضم الأغوار

رام الله – عارض وزير الخارجية الاسرائيلي غابي أشكنازي خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القاضية بضم الاغوار الشمالية، مشيرا الى أن “الإدارة الأميركية تولي أهمية لموقفه من هذه المسألة”.

وبحسب هيئة البث الرسمية الاسرائيلية (كان)، يؤيد أشكنازي “خطوات من شأنها أن تؤدي إلى الانفصال عن الفلسطينيين يتم تنسيقها مع واشنطن بشكل كامل ومسؤول، إلى جانب الحوار مع دول الجوار بهذا الخصوص”. وكان وزير ليكودي طالب أمس الأربعاء التحقق من مواقف أشكنازي تجاه خطة الضم، بعد تسريبات من شخصيات في الأمم المتحدة أن أشكنازي يعمل من خلف الكواليس لإفشال خطة الضم بشكلها الحالي.-(بترا)