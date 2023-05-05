وزير الخارجية الروسي: الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين كان عملا عدائيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة إن الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين الأربعاء “عمل عدائي” وإن روسيا سترد بإجراءات ملموسة.

واتهمت روسيا أوكرانيا بإطلاق طائرات مسيرة على الكرملين في محاولة لقتل الرئيس فلاديمير بوتين وقالت إن الولايات المتحدة وراء الهجوم. ونفت أوكرانيا ذلك كما نفى البيت الأبيض ما وصفها بأنها “أكاذيب” روسية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بالهند “من الواضح أنه عمل عدائي، ومن الواضح أن الإرهابيين في كييف ما كان بإمكانهم أن يفعلوه دون علم أسيادهم”.

وأضاف “سنرد بإجراءات ملموسة”.

رويترز