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وزير الخارجية السعودي: الهجوم على منشآت النفط يجب التصدي له “بحزم”

منذ 12 دقيقة

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جدة– قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف يوم الأربعاء إن الهجمات على منشآت النفط في الخليج يجب التصدي لها ”بكل قوة وحزم“ وإنه يجب بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية للجماعات التي نفذتها.

وأضاف العساف أثناء اجتماع وزراء الخارجية قبل قمتين طارئتين خليجية وعربية لبحث الهجمات ”نؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية للجماعات المتطرفة والإرهابية“.

وتابع قائلا ”يجب التصدي لها بكل قوة وحزم“. وكان يشير إلى هجوم على ناقلات نفطية قبالة الإمارات هذا الشهر وإلى هجمات بطائرات مسيرة ملغومة، بعد ذلك بيومين، على محطات لضخ النفط في السعودية.

واتهمت الرياض طهران بإصدار أوامر بشن الهجمات بالطائرات المسيرة، فيما نفت إيران تورطها في ذلك. “رويترز”

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