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وزير الخارجية العراقي: رسالة المحتجين على سفارة اميركا وصلت

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم
وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم

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بغداد – قال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم اليوم الأربعاء، إن رسالة المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد قد وصلت.
وقال الوزير الحكيم في تغريده له عبر موقع ” تويتر”، إن حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية وسفاراتها تبقى مسؤولية العراق التي تعهد بها بموافقته على اتفاقية جنيف. وأضاف أن رسالة المحتجين حول السفارة الأميركية ببغداد وصلت، وأصبحت سلامة انسحابهم ضرورة.
وقال الحكيم، تحدثت مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حول إنهاء الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية وسلامة الموظفين والمنشآت.
وكانت عناصر الحشد الشعبي هاجمت صباح أمس الثلاثاء،مقر السفارة الأميركية ببغداد وقاموا بإحراق بعض البوابات والأبراج في السفارة .(بترا)

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