وزير الخارجية: العلاقات الأردنية التشيكية قوية وتعود لسنوات طويلة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، إن العلاقات الأردنية التشيكية قوية وتعود لسنوات طويلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي أن العلاقات على المستوى الثنائي بين البلدين فيها مساحة واسعة للتعاون.

وقال الصفدي إن الأردن يأمل بتعزيز التعاون بكافة المجالات مع التشيك.

بدأ الصفدي زيارة عملٍ إلى جمهورية التشيك يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع عددٍ من كبار المسؤولين التشيكيين.

واستعرض الصفدي برنامج الإصلاح الاقتصادي لنظيره التشيكي، مشيرا إلى الأردن لديه فرص كبيرة للاستثمار.