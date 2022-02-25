وزير الخارجية الفرنسي: بوتين اختار إخراج أوكرانيا من الخارطة

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن “بوتين اختار إخراج أوكرانيا من خارطة الدول”.

وسبق تصريحات لودريان ما قاله رئيسه إيمانويل ماكرون الجمعة إنه من المفيد “ترك الطريق مفتوحا” للحوار مع روسيا من أجل وقف هجومها على أوكرانيا، غير أنه ندّد في الوقت نفسه بـ”ازدواجية” نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ماكرون “بينما أدين وأفرض عقوبات وأُواصل العمل” فإنّه من المفيد ترك “طريق الحوار مفتوحا، حتى نتمكّن، في اليوم الذي تتوافر فيه الشروط، من أن نتوصّل إلى وقفٍ للأعمال العدائية”.

لكنّ الرئيس الفرنسي الذي كثّف مبادراته الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة، أعرب عن أسفه لـ “ازدواجية” الكرملين.

وقال ماكرون في هذا الصدد إنه قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا “كنا لا نزال نناقش تفاصيل تنفيذ اتفاقيات مينسك. لذلك، نعم، حصلت ازدواجية، كان هناك خيار متعمد وواعٍ من (جانب) الرئيس بوتين لشنّ الحرب في وقتٍ كان لا يزال بإمكاننا التفاوض على السلام”.