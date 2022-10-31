وزير الخارجية المغربي يتحدث عن “تنسيق دائم” مع الأردن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

تحدث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الاثنين، عن تنسيق أردني مغربي “دائم ومستمر” فيما يتعلق في عدة قضايا خاصة القضية الفلسطينية.

بوريطة قال لـ “المملكة”، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس لن يحضر القمة العربية على مستوى القادة التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأوضح أن “جلالة الملك (محمد السادس) لن يحضر لرئاسة القمة كالعديد من الرؤساء كل عنده عدة اعتبارات”.

والمغرب “حضر اجتماعات القمة من البداية على مستوى كبار الموظفين المندوبين الدائمين على المستوى الوزاري للقمة، من منطلق إيمان جلالة الملك بأن الظرف الإقليمي الدولي صعب جدا، وبأن عالمنا العربي يواجه تحديات ملحة مهمة على رأسها القضية الفلسطينية التي يعطيها جلالة الملك أهمية خاصة” بحسب بوريطة.

والملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار بوريطة إلى “استمرار الهجمات الإسرائيلية على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال انتهاك المقدسات في القدس”. وقال في هذا الصدد إن “هناك تنسيق كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية من منطلق تثمين وتأييد جلالة الملك محمد السادس لدور أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ودور الأوقاف الأردنية لحماية المقدسات في القدس”.

ولفت النظر إلى أن الأردن “فاعل أساسي في العمل العربي المشترك، والدبلوماسية الأردنية لديها … عندها حرفية مهمة”، متحدثا عن “فخر المغرب بأنه يعمل معها للدفع بمجموعة من القضايا …. ومن منطلق رؤيا متطابقة لعاهلي البلدين”.

وتطرق بوريطة إلى “تدخلات خارجية وأزمات أمنية وغذائية” وأخرى تخص الطاقة تعيشها دول عربية.