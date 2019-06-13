أخبار محليةالغد الاردني

وزير الخارجية ومسؤولة رومانية يبحثان سبل زيادة التعاون الثنائي بين البلدين

منذ 4 ساعات

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عمان – بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع سكرتيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري اليوم الخميس، سبل زيادة التعاون بين البلدين إضافة إلى المستجدات الاقليمية وفِي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد الصفدي وغريغوري أهمية البناء على الروابط القوية بين البلدين واستعرضا خطوات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعليمي. وبين الصفدي أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية هو شرط تحقيق السلام الشامل في المنطقة. وشدد على موقف الاْردن الثابت أن القدس مفتاح السلام ورفض أي قرار بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خرقا للقانون الدولي وتقويضا لكل الجهود المستهدفة حل الصراع. وأكدت المسؤولة الرومانية التزام بلادها بموقفها التاريخي وموقف الاتحاد الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية والمتمسك بحل الدولتين سبيلا لحل الصراع، مشددة على عدم وجود أي قرار لنقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس. وثمنت غريغوري دور الأردن الهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدة أهمية اجتماعات العقبة التي مثلت بلادها فيها في تكريس نهج شمولي لمحاربة الاٍرهاب.-(بترا)

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