وزير الخارجية ونظيره الهولندي يؤكدان المضي بتطوير علاقات التعاون

عمّان- أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة هولندا، فوبكه هويكسترا، اليوم الاثنين، أنّ البلدين ماضيان في تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية، وتعزيز الشراكة الثنائية التي تربُطهما، وفي أُطر الشراكة مع الاتحاد الاوروبي أيضاً.

واستعرض الوزيران، خلال اتصالٍ هاتفي أجراه الصفدي مع نظيره الهولندي، آفاق زيادة التعاون في قطاعات الزراعة والمياه والتعليم المهني، وفي قطاعاتٍ حيوية أخرى. كما بحث الصفدي وهويكسترا التطورات في المنطقة، وأكّدا استمرار التنسيق في جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار. وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه هولندا لدعم العملية التنموية في المملكة، ولمساعدتها على تحمل عبء اللجوء، وشكر نظيره الهولندي على استمرار بلاده تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا). وأشاد الصفدي بموقف هولندا الداعم لحل الدولتين، الذي أكّد الصفدي أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأكّد وزير الخارجية الهولندي متانة علاقات الصداقة الأردنية -الهولندية، مُثمناً دور المملكة الرئيس بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وهنّأ الصفدي نظيره الهولندي على توليه مسؤولياته نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية، واتفق وإياه على اللقاء قريباً لبحث سبل تعزيز الشراكة بين المملكتين اللتين انطلقت العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل سبعين عاماً.

–(بترا)