وزير الخارجية يبحث مع نظيره البلجيكي سبل تعزيز التعاون والقضية الفلسطينية

عمّان- التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين في زيارته الأولى للمملكة بعد توليه مهامه نهاية العام الماضي.

وأكد الصفدي وغوفين المضي في العمل على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية، لافتين إلى أن تعاون البلدين ينطلق من قاعدة صلبة تزيد آفاقها علاقات الصداقة المتينة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك فليب ملك بلجيكا والشراكة الراسخة بين مؤسسات البلدين.

وأشار الوزيران إلى تشكيل مجلس رجال الأعمال الاردني البلجيكي وافتتاح مكتب التنمية البلجيكي في عمان مؤشراً إلى التطور الذي تشهده العلاقات.

واستعرض الصفدي وغوفين التطورات في المنطقة حيث وضع الصفدي غوفين في صورة الموقف الأردني الثابت إزاء القضية الفلسطينية ومتطلبات السلام الشامل الذي يستمر الأردن في العمل على تحقيقه على الأسس التي تضمن عدالته وديمومته وفي مقدمها تلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧.

وثمن الصفدي موقف بلجيكا المتمسك بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية سبيلاً لحل الصراع.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق والتعاون في محاربة الإرهاب الذي يشكل تحدياً مشتركاً يجب استمرار التعاون الدولي لدحره عسكرياً وأمنياً وأيديولوجياً.

كما بحثت الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وتخفيض التصعيد في الخليج العربي.

وثمن الوزير البلجيكي دور الأردن والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين مؤكداً أن بلاده ترى إلى الأردن شريكا رئيساً في المنطقة.

كما ثمن الدور الإنساني الكبير للمملكة في مواجهة عبء اللجوء السوري.