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وزير الخارجية يبحث هاتفياً الوضع في المنطقة مع نظيريه السويدي والدنماركي

منذ 20 دقيقة
الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

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عمان- الغد– تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اليوم اتصالين هاتفيين من وزيرة خارجية السويد آن ليندي ووزير خارجية الدنمارك يبّه كوفود جري خلالهما تبادل وجهات النظر حول التوتر المتزايد في المنطقة نتيجة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكد الصفدي ووزيرة خارجية السويد ووزير خارجية الدنمارك الموقف المشترك حول ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد وحل الأزمة عبر الحوار السياسي ودعم استقرار العراق وأمنه والحفاظ على تماسك التحالف الدولي ضد العصابات الداعشية.

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