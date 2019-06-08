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وزير الخارجية يبحث ونظيره الألماني مستجدات الإقليم

منذ ساعتين

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زايد الدخيل

عمان – يلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، نظيره الألماني هايكو ماس، الذي بدأ زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط استهلها بالعراق.
ويبحث الصفدي وماس المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها ما يتصل بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية، واللاجئين، والحرب على الإرهاب، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتشمل زيارة ماس بالإضافة إلى الأردن، كل من: العراق والإمارات العربية المتحدة وإيران، حيث ستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير ألماني لطهران منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وستكون إيران المحطة الأهم في جولة ماس، حيث يسعى إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي معها، والذي يتعرض حاليا لتهديد كبير.
وكان مدير القسم السياسي في وزارة الخارجية الألمانية ينز بلوتنر، قد زار طهران قبل أسبوعين، حيث أثارت هذه الزيارة استياء الولايات المتحدة الأميركية، التي انسحبت قبل عام من الاتفاق النووي مع إيران، والتي أعلنت الأخيرة بدورها عزمها عدم الالتزام بعد الآن ببعض بنود الاتفاق.

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