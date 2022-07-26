وزير الخارجية يجري اليوم مباحثات مع نظيره الروماني ويوقعان مذكرات تفاهم

يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة الرومانية بوخارست، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا وكبار المسؤولين الرومانيين.

ويجري الصفدي، خلال الجولة مباحثات ثنائية مع نظيره الروماني بوغدان أوريسكو، كما سيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi، يوم غدٍ الثلاثاء، زيارة عملٍ إلى #رومانيا يجري خلالها سلسة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الرومانيين.#الأردن@MAERomania

🇯🇴 🇷🇴 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 25, 2022



وزير الخارجية الروماني، قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أتطلع لاستقبال صديقي وزميلي الوزير أيمن الصفدي، في بوخارست الثلاثاء، لمتابعة حوارنا بعد زيارتي إلى عمّان العام الماضي وتعزيز متانة علاقاتنا”.

وأضاف أن جدول أعمال الزيارة يشمل التعاون الثنائي والاقتصادي والقطاعي والأمن الإقليمي والتطورات العالمية.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين الأردن ورومانيا إلى عام 1965، وفي عام 1974 افتُتحت في كلٍّ من عاصمتَي البلدين بعثة دبلوماسية على مستوى “سفارة” وعُيّن سفير مقيم في كلّ منهما، كما أعيد افتتاح القنصلية الفخرية للمملكة الأردنية الهاشمية في مدينة “براشوف” في رومانيا.

Looking fwd to welcome my friend&colleague FM @AymanHsafadi🇯🇴 in #Bucharest tomorrow, to follow-up on our dialogue after my visit to #Amman last year&reinforce the solidity of our ties.On our agenda: bilateral, economic§oral cooperation, regional security&global developments. — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) July 25, 2022

الصفدي وأوريسكو، اجتمعا العام الماضي في عمّان، وأكدا متانة العلاقات الثنائية بين الأردن ورومانيا التي قامت على قاعدة راسخة من الثقة والصداقة لأكثر من 56 عاما.

المحادثات عكست العلاقات الثنائية في التعاون في مجالات مهمة مثل الزراعة، ومن ضمنها الأمن الغذائي والطاقة، وأيضا تكنولوجيا المعلومات.

وهنأ الوزير الروماني الأردن وقتها بذكرى مئوية الدولة، مشيرا إلى العمل على مشاريع مشتركة للتجارة والتبادل التجاري بنحو 350 مليون دولار عن العام 2020، مضيفا: “نود أن نوسع مجال التعاون، وأن نؤسس منتدى اقتصاديا، وأن نفعل اللجنة الاقتصادية المشتركة والتركيز على العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد؛ مما يعكس التطور الإيجابي على علاقة البلدين”.

الصفدي، قال خلال المحادثات العام الماضي، إنه اتفق مع وزير الخارجية الروماني على “الاستمرار في اتخاذ خطوات عملية تزيد التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفي مجال الطاقة والزراعة والدفاع أيضا”، ووقعا عددا من الاتفاقيات التي ستوفر مزيدا من الأطر القانونية التي تتيح لهذا التعاون أن يستمر”.

وعن القضية الفلسطينية، أشاد الصفدي بـ”موقف رومانيا الثابت في دعم حل الدولتين؛ سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي نريده جميعا ودعمها المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)”.-(المملكة)