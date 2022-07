وزير الخارجية يجري اليوم مباحثات مع نظيره الروماني ويوقعان مذكرات تفاهم

يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة الرومانية بوخارست، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا وكبار المسؤولين الرومانيين.

ويجري الصفدي، خلال الجولة مباحثات ثنائية مع نظيره الروماني بوغدان أوريسكو، كما سيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.



وزير الخارجية الروماني، قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أتطلع لاستقبال صديقي وزميلي الوزير أيمن الصفدي، في بوخارست الثلاثاء، لمتابعة حوارنا بعد زيارتي إلى عمّان العام الماضي وتعزيز متانة علاقاتنا”.

وأضاف أن جدول أعمال الزيارة يشمل التعاون الثنائي والاقتصادي والقطاعي والأمن الإقليمي والتطورات العالمية.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين الأردن ورومانيا إلى عام 1965، وفي عام 1974 افتُتحت في كلٍّ من عاصمتَي البلدين بعثة دبلوماسية على مستوى “سفارة” وعُيّن سفير مقيم في كلّ منهما، كما أعيد افتتاح القنصلية الفخرية للمملكة الأردنية الهاشمية في مدينة “براشوف” في رومانيا.

