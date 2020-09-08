وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره المغربي

عمان- الغد – أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء محادثات عبر الهاتف ركزت على التطورات الإقليمية وخصوصاً تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

كما بحث الوزيران وفق بيان اليوم، آفاق رفع وتيرة التعاون في جميع المجالات، وأكدا المضي في ترجمة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين تعاونا أوسع واستمرار عملية التنسيق والتشاور تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس. وبحث الصفدي وبوريطة تطورات القضية الفلسطينية، وأكدا أن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيلا وحيدا لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل. وثمّن الصفدي الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية واستضافتها جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية للتوصل لحل سياسي توافقي بين الأطراف الليبية يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها وأمن جوارها، ويحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها ويمنع التدخلات الخارجية في شؤونها. وأكد دعم المملكة كل الجهود المستهدفة حل الأزمة الليبية سياسياً وتحقيق طموحات شعبها الشقيق.