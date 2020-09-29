وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العراقي

عمان- الغد- أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية الجمهورية العراقية الشقيقة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مباحثات عبر الهاتف بحثت التقدم في تنفيذ القرارات المشتركة تعزيز التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية.

وأكد الوزيران أن مأسسة التعاون بين البلدين الشقيقين نهج مستدام فتحت الاتفاقات التي وقعاها آفاقا واسعة لها في إطار عملهما تعزيز التكامل الذي أكده جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي في عمان أخيرا.

كما بحث الوزيران التقدم في تعزيز التعاون في إطار آلية التنسيق الثلاثي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة تنفيذا لقرارات القمة التي عقدها جلالة الملك والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والدكتور الكاظمي في عمان. ووضع حسين الصفدي في صورة التطورات في العراق والجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية لتحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون.

وأكد الصفدي لنظيره العراقي أن المملكة وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تقف بالمطلق إلى جانب العراق وتدعم الحكومة العراقية في جهودها لتجاوز كل التحديات وحماية أمن العراق واستقراره وسيادته وتحقيق طموحات الشعب العراقي الشقيق.

وشدد الصفدي على ضرورة احترام سيادة العراق وتكاتف كل الجهود لدعم الحكومة العراقية، خصوصا في مجال تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون، ذالك أن نجاحها هو نجاح للمنطقة كلها في تحقيق الهدف المشترك تكريس الاستقرار ودحر الإرهاب الذي انتصر العراق على عصاباته بتضحيات كبيرة.

وأكد الصفدي أن الإرهاب ما يزال خطرًا قائمًا يستدعي دحره تعاونا دوليا واقليميا وفي إطار التحالف الدولي ودعمًا للحكومة العراقية التي تتخذ خطوات واضحة وملموسة لتكريس الأمن وتفكيك الأخطار الأمنية. وأكد الوزيران ضرورة الاستمرار في دعم الحكومة العراقية وسياسة التوازن التي تتبعها في العلاقات الدولية، وإبعاد العراق عن الصراعات الدولية والإقليمية وحمايته من تبعاتها.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العراقي أن الحكومة العراقية ماضية في سياستها وإجراءاتها المستهدفة التصدي للإرهاب والأخطار الأمنية وضمان أمن الشعب العراقي والمقدرات الوطنية والبعثات الدبلوماسية. وثمن حسين مواقف المملكة الدائمة في إسناد العراق وأكد والصفدي استمرار التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات.