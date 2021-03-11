وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الفرنسي

باريس- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الخميس محادثات، أكدت الحرص المشترك على توسعة آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الشراكة القوية التي تربط البلدين.

وبحث الوزيران أيضاً التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزيران مركزية الشراكة الأردنية الفرنسية واستعرضا برامج التعاون المستهدفة زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية.

كما استعرض الوزيران مخرجات اللقاء الذي جرى بين جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في شهر أيلول الماضي في ما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها الصحية والاقتصادية والتنسيق إزاء التحديات الإقليمية.

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه فرنسا إلى الأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية وعبء اللجوء.

كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية وشددا على استمرار التنسيق إزائها في إطار عملية التعاون المؤسساتية. -(بترا)