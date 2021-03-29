وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الهولندي

عمّان-الغد- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك اليوم الاثنين مباحثات أكدت حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التعاون والتنسيق في جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الوزيران خلال مباحثاتهما هاتفيا، التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها ترجمة للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين. وبحث الصفدي وبلوك الاستعدادات لمؤتمر بروكسل الخامس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، وأهميته لاستمرار المجتمع الدولي بمساعدة اللاجئين السوريين عبر التزامات مالية قادرة على مواجهة هذا العبء. وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه هولندا للاجئين السوريين والتزامها تجاه الأردن في جهوده لتلبية احتياجات اللاجئين. وعرض الوزيران للجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وشدد الصفدي على أن لا بديل لحل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل. وشكر الصفدي نظيره الهولندي على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، مثمنا دعم هولندا المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وشدد بلوك على أهمية دور المملكة في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن بلاده تعتبر الأردن شريكاً رئيساً.

واشاد بدور الأردن الإنساني الكبير في استضافة اللاجئين السوريين. واتفق الوزيران على إدامة التواصل والعمل من أجل تطوير التعاون في مختلف المجالات.