وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره القطري

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، محادثات ركزت على سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، واستعرضت عددا من قضايا عربية وإقليمية.

وأكد الوزيران استمرار العمل على زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات؛ تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبما ينعكس إيجابا على البلدين.

وبحث الصفدي والشيخ محمد، الخطوات المستهدفة لتعميق التعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري، واتفقا على زيادة الاتصالات بين المعنيين لتحديد فرص التعاون المستقبلية والعمل على الإفادة منها.

وتقدمت القضية الفلسطينية الجانب الإقليمي من المحادثات، حيث أكد الصفدي والشيخ محمد أن لا بديل عن حل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل، وشدّدا على ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم والتوتر والصراع.

وأكّد الشيخ محمد دعم قطر للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

كما بحث الوزيران الجهود المرتبطة بحل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وعددا من القضايا.

وهنّأ الصفدي الشيخ محمد بالنجاح الكبير والتميز الذي حققته قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم إنجازاً تاريخياً كبيراً لها ولكل العرب.

واتفق الوزيران على إدامة التواصل والتنسيق.