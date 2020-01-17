وزير الخارجية يزور بغداد ويلتقي نظيره العراقي السبت

عمان-الغد- يقوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، بزيارة إلى بغداد، يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين عراقيين، بينهم نظيره العراقي محمد علي الحكيم.

وقال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، في وقت سابق، إن الصفدي يحمل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني، ويجري محادثات مع قيادات سياسية عراقية؛ للتخفيف من التوتر، والعمل على التهدئة، ودعم العراق، والوقوف إلى جانبه.