وزير الخارجية يزور تركيا وسوريا اليوم

يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الاربعاء بزيارتين إلى الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، تعبيراً عن تضامن الأردن مع البلدين الشقيقين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما.

ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وترسل المملكة، اليوم طائرة مساعدات إلى تركيا وأخرى الى سوريا التي تتواصل المساعدات البرية إليها من الأردن.-(بترا)