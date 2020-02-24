وزير الخارجية يستعرض سياسات المملكة إزاء التطورات الإقليمية في برلين

برلين – يجري وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، غداً الثلاثاء، محادثات مع نظيره الألماني هايكو ماس، حول آفاق زيادة التعاون الثنائي والمستجدات في المنطقة.

ويشارك الصفدي في الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة ستوكهولم حول عدم التسلح النووي ومعاهدة عدم الانتشار المقرر عقده يوم غد الثلاثاء، بحضور وزراء خارجية وممثلي 16 دولة عضو في المبادرة.

ويلتقي الصفدي على هامش المؤتمر؛ وزيرة خارجية السويد آن ليند، في اجتماع يركز على الجهود المشتركة لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والعلاقات الثنائية، ويجري محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-وا.

وبدأ الصفدي زيارته لألمانيا التي تستمر يوماً واحداً بالمشاركة في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة كوربر الألمانية، بحضور مجموعة من الدبلوماسيين والمسؤولين والأكاديميين والباحثين والاقتصاديين في ألمانيا.

واستعرض الصفدي خلال الجلسة سياسات المملكة إزاء التطورات الإقليمية، خصوصاً المرتبطة بالقضية الفلسطينية وسوريا، والحرب على الإرهاب، وجهود المملكة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب. كما وضع الحضور في صورة الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجها الأردن لتحسين الأداء الاقتصادي ومواجهة تبعات الأزمات الإقليمية، وخصوصاً عبء اللجوء السوري.-(بترا)